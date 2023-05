Wir spielen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf dem heutigen GR Live

HQ

Nachdem The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom den britischen Box-Verkaufsmarkt zerstört hat" target="_blank">Rekord-Launch, beginnen wir heute die Woche der GR Live-Streams, indem wir einen Blick auf The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom .

Beginnend mit der üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ werde ich das Spiel moderieren und versuchen, in die Eröffnungsstunde des Spiels zu springen, alles auf der GR Live-Homepage. Schaut auf jeden Fall vorbei, um zu sehen, wie der neueste Ausflug von Link und Zelda beginnt.

Und bis ich live gehe, lest unbedingt auch unsere vollständigen Gedanken zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" target="_blank">Tears of the Kingdom hier, oder schaut euch unsere Video-Rezension unten an.