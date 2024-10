Wir spielen The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom auf dem heutigen GR Live

HQ

Letzte Woche enthüllte Nintendo sein neuestes bedeutendes Projekt, ein brandneues The Legend of Zelda-Spiel, das die üblichen Trends durchbrach, indem es Prinzessin Zelda selbst als Hauptfigur zeigte, die versuchte, Link zu retten und zu befreien. Dieses Spiel trägt den Namen The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, und im Rahmen der heutigen GR Live werde ich meine Aufmerksamkeit auf dieses Spiel richten.

Beginnend zur üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ werde ich eine Stunde des Abenteuers von der GR Live-Homepage aus moderieren und durchspielen.

Schauen Sie unbedingt vorbei, um die Action zu verfolgen, während sie sich entfaltet, und bis es soweit ist, vergessen Sie nicht, unsere Rezension des Spiels hier zu lesen, um zu sehen, ob es etwas für Sie ist oder nicht.