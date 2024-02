Wir spielen The Inquisitor auf dem heutigen GR Live

HQ

Heute ist der weltweite Veröffentlichungstermin für The Dust 's storybasiertes Dark-Fantasy-Abenteuerspiel The Inquisitor. Dieses Spiel spielt in einer erschütternden alternativen religiösen Realität, in der Jesus nie für unsere Sünden gestorben ist, sondern stattdessen beschlossen hat, vom Kreuz herunterzusteigen, an dem er gekreuzigt wurde, und Rache an den Ungläubigen zu nehmen. Die Geschichte von The Inquisitor setzt 1.500 Jahre später ein und versetzt die Spieler in die Rolle eines heiligen Richters, einer Jury und eines Henkers, während sie die Aufgabe haben, den Glauben in einer unruhigen Stadt durchzusetzen.

Wir werden die Eröffnungsstunde von The Inquisitor auf dem heutigen GR Live spielen, wo unsere eigene Rebeca moderieren wird, alles ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr GMT / 17:00 Uhr MEZ und auf der GR Live-Homepage.