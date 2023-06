Wir spielen The Bookwalker: Thief of Tales auf dem heutigen GR Live

Wir setzen die GR Live-Streams dieser Woche fort, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf den neuesten Titel von Do My Best, The Bookwalker: Thief of Tales, richten. Dieses Spiel, das dem Ausdruck des Eintauchens in ein Buch eine neue Bedeutung verleiht, versetzt die Spieler in die Rolle von Etienne Quist, einem Schriftsteller, der zum Dieb wurde und die besondere Fähigkeit hat, buchstäblich in ein Buch zu springen und Teil der Geschichte zu werden, die es webt.

Da das Spiel erst letzte Woche debütierte, werden wir uns die Öffnungszeiten von The Bookwalker: Thief of Tales auf der heutigen GR Live, ansehen, wo ich alles ab der üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ auf der GR Live-Homepage moderieren werde. Schauen Sie unbedingt vorbei, um einen Blick auf diese Erzählung zu werfen.