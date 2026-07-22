Wir spielen Tears of Metal heute bei GR Live

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"Sie mögen uns das Leben nehmen, aber sie werden niemals unsere Freiheit nehmen!" Später heute Nachmittag werden wir unseren inneren Braveheart kanalisieren, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf Paper Cults Indie-Action Hack-n-Slash-Titel Tears of Metal richten, um den Start des Projekts in seinen Early-Access-Status zu markieren.

In diesem Spiel schlüpfen die Spieler als schottische Krieger, die damit beauftragt sind, Horden von Feinden zu bekämpfen, mit dem ultimativen Ziel, ihre Insel von den skrupellosen Invasoren zurückzuerobern. Das Ziel wird sein, an Macht und Stärke zu wachsen, die schottischen Bataillonstruppen zu sammeln und dann kopfüber in die Schlacht zu stürmen, wobei wir Blut und Gewalt hinterlassen.

Tears of Metal beginnt seine Early-Access-Reise offiziell um 16:00 Uhr BST/17:00 MESZ heute, am 22. Juli, was genau der Zeitpunkt ist, in der wir auf der GR Live-Startseite in die erste Stunde des Spiels einsteigen. Schaut unbedingt vorbei, um mich zu begleiten, wenn ich Krieg gegen Heiden und Eindringlinge führe.