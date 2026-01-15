Wir spielen Styx: Blades of Greed heute bei GR Live

HQ

Nein, du hast nicht geblinzelt und plötzlich ist Februar. Styx: Blades of Greed ist noch einen Monat von der Veröffentlichung am 19. Februar entfernt, aber Cyanide Studio und Nacon haben eine neue Demo veröffentlicht, die einige der neuesten Stealth-Abenteuer unseres Lieblingsgoblins zeigt.

Deshalb konnten wir eigentlich nichts anderes tun, als es uns anzusehen. Nach Styx: Master of Shadows und Styx: Shards of Darkness kehrt Blades of Greed Styx zu seinen alten Tricks zurück, während er versucht, etwas von dem magischen Quarz unter der Nase der Inquisition wegzustehlen.

Wir haben neue Gadgets und Gadgets, die uns helfen, den Blicken der Gegner zu entkommen, und hoffentlich werden wir in dieser Demo viele der Angebote des vollständigen Spiels entdecken. Wie immer starten wir unseren Stream um 16:00 GMT/17:00 Uhr MEZ und ihr findet uns live auf der GR Live Homepage oder über unsere Facebook-, YouTube- und Twitch-Links.