Wir spielen Stray Gods: The Roleplaying Musical auf der heutigen GR Live

Summerfall Studios hat offiziell sein erzählerisches Abenteuerspiel Stray Gods: The Roleplaying Musical veröffentlicht. In diesem Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle der Sängerin Grace und navigiert durch eine Welt voller Götter und Monster, während sie versucht, ihre Unschuld in einem Mordprozess zu beweisen.

Während wir kürzlich unsere Rezension für das Spiel veröffentlicht haben, werden wir uns auch die erste Stunde von Stray Gods auf der heutigen GR Live ansehen, wo unsere eigene Rebeca ab der üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ alles auf der GR Live-Homepage moderieren wird.

Da dieser Stream bevorsteht, sollten Sie sich auch den Launch-Trailer für das Spiel unten ansehen, um einen Vorgeschmack auf das zu erhalten, was auf Lager sein wird.