Wir spielen Split Fiction auf dem heutigen GR Live

Es ist an der Zeit, dass das, was zweifellos schon ein großer Anwärter auf das Spiel des Jahres ist, seine Ankunft feiert. Hazelights Split Fiction erscheint offiziell in ein paar Stunden für PC, PS5 und Xbox Series X/S Konsolen, und mit diesem Gedanken im Hinterkopf machen wir das Spiel absolut zum Mittelpunkt unserer neuesten Episode von GR Live.

Beginnend mit der üblichen Zeit um 16:00 Uhr GMT / 17:00 Uhr MEZ, die zufällig auch die weltweite Veröffentlichungszeit des Spiels ist, werden Alex und ich uns die Eröffnungsstunde des kooperativen Abenteuerspiels ansehen, wo wir unsere Teamfähigkeit auf die Probe stellen und verrückte Action und spannende Gameplay-Vielfalt erleben werden.

Schaut auf jeden Fall auf der GR Live-Homepage vorbei, wenn wir später am Nachmittag live gehen, um die Action zu erleben, während sie sich entfaltet, und vergesst auch nicht, unsere 10/10-Rezension des Spiels hier zu lesen.