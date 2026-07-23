Wir spielen Splatoon Raiders heute bei GR Live

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Heute sind wir ein Kind und wieder ein Tintenfisch, denn wir schauen uns Nintendos neuesten Teil der Splatoon-Reihe an, bei dem wir das PvP-Farb-Strahlen gegen ein stärker PvE-orientiertes Erlebnis eintauschen und auf eine Reihe von Inseln entführen, auf denen wir so viel Beute wie möglich sammeln müssen.

Als Shiver, Frye und Big Man auf den Spirhalite-Inseln gestrandet sind, muss der Mechaniker (der Spieler) ihnen helfen, den Weg zurück nach Hause zu finden. Sie planen jedoch nicht, mit leeren Händen nach Hause zu gehen, sondern werden jedes Schatz aufspüren, das sie finden können, während sie diese von Lachsarten verseuchten Gebiete erkunden.

Wenn du sehen willst, wie wir uns durch Horden von Salmoniden kämpfen, unsere Waffen und unsere Basis nach jeder Mission aufrüsten, dann schau dir heute die heutige GR Live zur üblichen Startzeit um 16:00 BST/17:00 MESZ an. Sie finden uns auf YouTube, Twitch, Facebook und auf der GR Live Homepage selbst. In der Zwischenzeit können Sie hier unsere Rezension zu Splatoon Raiders lesen.