Wir spielen Sons of Valhalla auf dem heutigen GR Live

Heute ist der offizielle Veröffentlichungstermin für das Strategie-RPG Sons of Valhalla des Entwicklers Pixel Chest. Dies ist ein tauziehartiger Titel, in dem du Wikingersiedlungen, Überfälle, Plünderungen und Plünderungen aufbauen und unterstützen musst, um auf der Jagd nach Rache das Vereinigte Königreich aufzuspüren und deinen gefangenen Partner zu finden.

Da Sons of Valhalla jetzt hier und auf dem PC verfügbar ist, werden wir in der neuesten Folge von GR Live in das Spiel eintauchen, wo unsere eigene Rebeca die Eröffnungsstunde ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ moderieren und durchspielen wird.

Besuchen Sie unbedingt die GR Live-Homepage, damit Sie die Action nicht verpassen.