Wir spielen Sonic Superstars auf dem heutigen GR Live

Heute ist der globale Launch-Tag für Sonic Superstars, und zweifellos sehen viele von euch dies als eine erstklassige Gelegenheit, wieder in die rot-weißen Schuhe der blauen Unschärfe für ein neues Abenteuer zu schlüpfen. Wenn ihr jedoch einen Vorgeschmack auf das sucht, was euch in diesem Spiel erwartet, bevor ihr dies tut, könnt ihr uns heute Nachmittag auf der GR Live-Homepage zur Eröffnungsstunde des Spiels besuchen.

Das ist richtig, ab der üblichen Zeit um 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ wird unsere eigene Rebeca einige Sonic Superstars spielen. Schaut auf jeden Fall vorbei, um die Action zu verfolgen, während sie sich entfaltet, und vergesst auch nicht, unsere Rezension des Spiels hier zu lesen, um weitere Gedanken und Meinungen darüber zu erhalten, was dieser Plattformer auf den Tisch bringt.