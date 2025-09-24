Wir spielen Sonic Racing: Crossworlds auf dem heutigen GR Live

HQ

Sonic Racing: Crossworlds erscheint technisch gesehen erst morgen, am 25. September, aber seit Anfang dieser Woche ist das Spiel für viele über ein Early-Access-Fenster verfügbar. Am Vorabend der offiziellen Veröffentlichung widmen wir diesem Kapitel der Kart-Rennserie von Sega ein GR Live -Angebot.

Ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ werde ich eine Stunde lang Sonic Racing: Crossworlds moderieren und durchspielen, alles auf der GR Live-Homepage.

Schaut unbedingt vorbei, um einen Vorgeschmack auf die Action zu bekommen, und für unsere vollständigen und ungefilterten Gedanken zum Spiel verpasst nicht unseren ausführlichen Testbericht hier.