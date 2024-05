Wir spielen Songs of Conquest auf dem heutigen GR Live

Das bringt uns zurück in die glorreichen Zeiten mit vielen Modernisierungen.

Klassische taktische Strategie kehrt in diesem neuen Spiel von Lavapotion und Coffee Stain zurück.

Songs of Conquest: Pixeliges Strategiespiel im alten Heroes-Stil ab 10. Mai im Early Access verfügbar

am 25. März 2022 um 01:35 NEWS. Von Stefan Briesenick

Lavapotion arbeitet an einem Strategiespiel, das Fans der alten Heroes-of-Might-and-Magic-Serie interessieren könnte. In Songs of Conquest kämpfen vier Fantasiefraktionen...