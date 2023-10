Wir spielen Song of Nunu: A League of Legends Story auf der heutigen GR Live

HQ

Morgen können Fans von League of Legends mehr über einige der verschiedenen Champions erfahren, die im MOBA im neuesten Spinoff-Spiel von Riot Forge verfügbar sind. Song of Nunu: A League of Legends: A League of Legends Story dreht sich um Nunu und Willump und zeigt, wie die beiden die Region Freljord von Runeterra erkunden und unterwegs verschiedene andere Champions wie Braun, Ornn und Volibear treffen.

Wir haben kürzlich unsere Rezension des Spiels veröffentlicht, was bedeutet, dass Sie hier vorbeischauen können, um weitere Gedanken und Meinungen zum Titel zu lesen, oder Sie können sich heute Nachmittag unserer eigenen Rebeca auf der GR Live-Homepage anschließen, um die Eröffnungsstunde des Abenteuerspiels Tequila Works zu erleben.

Ab der üblichen Zeit von 15:00 Uhr GMT / 16:00 Uhr MEZ sollten Sie diesen Stream nicht verpassen, wenn Sie ein Fan von League of Legends sind.