Wir spielen Sker Ritual auf dem heutigen GR Live

Wenn du es liebst, Stunden damit zu verbringen, am Call of Duty Zombies Spielmodus herumzubasteln, hast du zweifellos ein wachsames Auge auf Wales Interactive 's Sker Ritual geworfen. Dies ist ein rundenbasierter Zombie-Survival-FPS, der bald den Early Access hinter sich lassen und diese Woche auf PC-, PlayStation- und Xbox-Konsolen in seinem "vollständigen" Zustand starten wird.

Da das sehr bald ansteht, werden wir unsere Aufmerksamkeit auf das Spiel am heutigen GR Live richten, wo unsere eigene Rebeca die Eröffnungsstunde des Spiels moderieren und durchspielen wird, und das alles auf der GR Live-Homepage ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ.

Schauen Sie auf jeden Fall vorbei, um die Action zu verfolgen, während sie sich entfaltet.