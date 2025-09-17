Wir spielen Skate auf dem heutigen GR Live

HQ

Gestern war der große Tag für Skate -Fans, als EA und Entwickler Full Circle die Early-Access-Version des erwarteten Reboots veröffentlichten. In der Stadt San Vansterdam (San Van ), dem ultimativen Skater-Paradies, geht es in diesem Spiel darum, sich einen Namen zu machen und eine bekannte Skateboard-Legende zu werden.

Und das ist etwas, das wir im Laufe des Tages erreichen wollen, wenn wir als Teil des GR Live -Angebots des Tages in Skate einsteigen. Ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ werde ich auf der GR Live-Homepage hosten und auf der ganzen Welt shredden und tricksen.

Seid dabei, wenn sich die Action live entfaltet, und für mehr auf Skate schaut euch unsere aktuelle Vorschau des Spiels hier an, bevor in naher Zukunft einige vollständigere Early-Access-Gedanken erscheinen.