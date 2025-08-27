Wir spielen Shinobi: Art of Vengeance auf dem heutigen GR Live

HQ

Obwohl es noch nicht offiziell veröffentlicht wurde, hat Shinobi: Art of Vengeance das eingeführt, was die coolen Kids "erweiterten Zugang" nennen, was bedeutet, dass es spielbar ist, solange Sie eine etwas teurere Edition kaufen. Das bedeutet auch, dass wir das Spiel heute statt am Freitag, den 29. August, auf GR Live sehen können.

Shinobi: Art of Vengeance bringt die Shinobi-IP im großen Stil zurück. Von dem Team, das uns Streets of Rage 4 gebracht hat, haben wir ein brandneues 2D-Actionspiel mit einem einzigartigen, handgezeichneten Look sowie vielen Plattform-Elementen, die uns zwischen den Faustkämpfen bei der Stange halten.

Wir starten unseren Stream ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ, und ihr könnt uns auf der GR Live-Homepage oder über unsere Facebook-, YouTube- und Twitch-Kanäle besuchen. Wenn Sie mehr von unseren ausführlichen Gedanken lesen möchten, lesen Sie hier unsere vollständige Rezension von Shinobi: Art of Vengeance.