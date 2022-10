Wir spielen Resident Evil Village: Shadows of Rose auf dem heutigen GR Live

HQ

Es ist Halloween! Und da das der Fall ist, dachten wir, dass es passend ist, einen Horrortitel am gruseligsten Tag des Jahres zu sehen. Mit einer ganzen Reihe von Resident Evil-Goodies, die am 28. Oktober debütieren, werden wir in die erste Stunde der Shadows of Rose-Erweiterung auf der heutigen GR Live springen.

Besuchen Sie mich auf der GR Live-Homepage zur üblichen Zeit um 15:00 Uhr GMT / 16:00 Uhr MEZ, um den Beginn von Rose Winters' Abenteuer zurück in eine verdrehte Version der Schauplätze und Level zu sehen, die in Resident Evil Village zu finden waren.

Und bis wir anfangen, lesen Sie auch unsere Gedanken zur Erweiterung hier, um zu sehen, was wir über dieses letzte Kapitel in der Dorferfahrung gedacht haben.