Wir spielen Resident Evil Requiem heute bei GR Live

Endlich ist es Zeit, dass das neunte Hauptkapitel der Resident Evil-Reihe seinen großen Auftritt feiert. Je nachdem, wo du auf der Welt lebst, spielst du vielleicht schon den Horror-Titel, aber falls das noch nicht der Fall ist, kannst du die Stunden gerne herunterzählen, da der Start für den 27. Februar geplant ist.

Da das Debüt vor der Tür steht, widmen wir den heutigen GR Live-Stream Resident Evil Requiem, bei dem ich die erste Stunde des Horror-Titels moderiere und spiele – alles auf der GR Live-Homepage zur üblichen Zeit um 16:00 GMT/17:00 MEZ.

Begleite mich unbedingt für einen Einblick, was dieses größere Spiel zu bieten hat, und für mehr zu Requiem verpassen Sie nicht unsere engagierte Rezension und auch unsere Nintendo Switch 2-bezogene Rezension.