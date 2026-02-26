Gamereactor

Resident Evil Requiem

Wir spielen Resident Evil Requiem heute bei GR Live

Begleiten Sie uns, wenn wir in Capcoms neuesten Horror-Titel einsteigen.

HQ

Endlich ist es Zeit, dass das neunte Hauptkapitel der Resident Evil-Reihe seinen großen Auftritt feiert. Je nachdem, wo du auf der Welt lebst, spielst du vielleicht schon den Horror-Titel, aber falls das noch nicht der Fall ist, kannst du die Stunden gerne herunterzählen, da der Start für den 27. Februar geplant ist.

Da das Debüt vor der Tür steht, widmen wir den heutigen GR Live-Stream Resident Evil Requiem, bei dem ich die erste Stunde des Horror-Titels moderiere und spiele – alles auf der GR Live-Homepage zur üblichen Zeit um 16:00 GMT/17:00 MEZ.

Begleite mich unbedingt für einen Einblick, was dieses größere Spiel zu bieten hat, und für mehr zu Requiem verpassen Sie nicht unsere engagierte Rezension und auch unsere Nintendo Switch 2-bezogene Rezension.

Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem Score

Resident Evil Requiem

KRITIK. Von Ben Lyons

Capcom flirtet mit Action und Horror im neuesten Kapitel der traditionsreichen Serie, in der Leon S. Kennedy zusammen mit der neuen Darstellerin Grace Ashcroft die Hauptrolle spielt.



