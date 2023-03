Wir spielen Resident Evil 4 auf dem heutigen GR Live

HQ

Morgen ist ein großer Tag für Resident Evil-Fans, denn es markiert den Start von Resident Evil 4, dem Remake des Survival-Horror-Spiels von 2005. Wenn die Spieler Leons Solo-Ausflug nacherleben, bei dem er sich in ein abgelegenes spanisches Dorf begeben muss, um die Tochter des Präsidenten der Vereinigten Staaten zu finden und zu retten, die vom grausamen und gequälten Los Iluminados-Clan entführt wurde, bietet dieses Spiel die gleiche Hauptgeschichte, hat aber verschiedene visuelle, technische und andere Updates und Verbesserungen, um es mit modernen Spielstandards in Einklang zu bringen.

Aber ihr könnt beide mehr darüber in unserer Rezension hier lesen oder es in unserer Video-Rezension unten sehen, oder noch besser, kommt und schaut euch die Eröffnungsstunde des Spiels live im heutigen Stream an.

Beginnend mit der üblichen Zeit von 15:00 Uhr GMT / 16:00 Uhr MEZ werde ich die ersten Kapitel des Spiels auf der GR Live-Homepage hosten und durchspielen.

Resident Evil 4 erscheint am 24. März für PC, PlayStation und Xbox.