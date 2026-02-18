Wir spielen Reanimal heute bei GR Live

HQ

Tarsier Studios ist wieder in Form und an der Spitze, denn nach dem jüngsten Erscheinen von Reanimal haben wir gesehen, dass das Horrorspiel von Fans und Kritikern gleichermaßen unglaublich gut aufgenommen wurde. Die Entwickler von Little Nightmares hatten eindeutig eine Vision davon, was sie mit der Weiterentwicklung dieser Formel erreichen wollten, was sich in der Praxis zeigt, denn unsere Rezension sagt, dass Renanimal eines der besten, wenn nicht sogar das beste Horrorspiel des Jahres 2026 sein könnte.

Bei solch großem Lob fühlte es sich nur natürlich an, einen Teil unserer Zeit im Rahmen des aktuellen GR Live-Angebots für Reanimal zu widmen. Ja, ab der üblichen Zeit 16:00 GMT/17:00 MEZ, werde ich die erste Stunde von Reanimal – alles auf der GR Live-Homepage durchspielen.

Schauen Sie unbedingt vorbei, um einen Vorgeschmack auf diesen gefeierten Horror-Titel zu bekommen, der jetzt für PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch 2 erhältlich ist und kürzlich einen frühen Ausschnitt im ersten Teil seines Post-Launch-DLCs teilte.