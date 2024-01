Wir spielen Ready or Not auf dem heutigen GR Live

HQ

Der Entwickler Void Interactive erhielt ziemlich viel positives Feedback für seinen taktischen FPS-Titel Ready or Not, als er zum ersten Mal als Early-Access-Projekt debütierte, und seitdem hat das Spiel sogar das Etikett "in Bearbeitung" abgelegt und ist im Dezember 2023 in seinem 1.0-Zustand gestartet.

Da Ready or Not jetzt als "komplettes" Spiel verfügbar ist, werden wir in der heutigen GR Live in den Shooter eintauchen, wo unsere eigene Rebeca die Eröffnungsstunde des Spiels moderieren und durchspielen wird, und das alles auf der GR Live-Homepage ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr GMT / 17:00 Uhr MEZ.

Schaut auf jeden Fall vorbei, um intensive taktische FPS-Action zu sehen, und schaut euch auch einen Trailer für das Spiel unten an, um einen Eindruck davon zu bekommen, was euch erwartet.