Wir spielen Ravenlok auf dem heutigen GR Live

Wir setzen die GR Live-Streams dieser Woche fort, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf das neueste Videospiel des Entwicklers Cococucumber richten. In diesem Titel, der als Ravenlok bekannt ist, begeben sich die Spieler in einen mystischen Spiegel, der Sie in eine Fantasiewelt entführt, die von der Dunkelheit einer grausamen Königin geplagt wird.

Mit einem auffälligen visuellen Stil, der als Finale von Cococucumbers Voxel-Trilogie bezeichnet wird, werden wir uns ansehen, was Ravenlok auf der heutigen GR Live zu bieten hat, wo unsere eigene Rebeca ab der üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ moderieren wird, alles auf der GR Live-Homepage.