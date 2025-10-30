Wir spielen Painkiller auf dem heutigen GR Live

HQ

Wir sind heute für einen weiteren GR Live -Stream zurück, denn ab der üblichen Zeit von 16:00 GMT/17:00 Uhr MEZ richten wir unsere Aufmerksamkeit auf Anshar Studios' jüngsten Titel der kooperativen Aktion, Painkiller.

Ja, heute Nachmittag werde ich eine Stunde Painkiller alles auf der GR Live-Homepage moderieren und durchspielen. Schaut unbedingt vorbei, um einen Vorgeschmack auf die Action zu bekommen und zu sehen, ob ihr euch ein Exemplar des Spiels schnappen solltet, da es jetzt auf PC, PS5 und Xbox Series X/S-Geräten verfügbar ist.

Da der Stream bevorsteht, vergesst auch nicht, unsere vollständigen Gedanken und Eindrücke auf Painkiller zu lesen, um zu sehen, was wir über das Spiel denken.