Wir spielen Nioh 3 heute bei GR Live

Nachdem Team Ninja eine Pause von der Nioh-Serie einlegte und uns mit Rise of the Ronin ein weiteres japanisches historisches Actionspiel präsentierte, kehrt der Entwickler mit dem übernatürlichen Flair von Nioh zurück, mit dem dritten Teil der Serie. Das Spiel bietet mehr Kampfabwechslung als je zuvor, mit zwei Stellungen zum Wechseln, Unmengen an Waffen und mehr, erhöht aber auch den Schwierigkeitsgrad im traditionellen Nioh-Stil.

Wir werden später heute unsere Stärke mit Nioh 3 testen. Wenn du mitmachen möchtest, um uns eine Stunde lang zuzusehen, wie wir total verprügelt werden, streamen wir von der üblichen Zeit 16:00 GMT/17:00 MES, und du findest uns auf der GR Live-Startseite sowie auf unseren Facebook-, YouTube- und Twitch-Seiten.

Wenn du in der Zwischenzeit mehr von unseren Eindrücken auf Nioh 3 erhalten möchtest, kannst du hier unsere vollständige Rezension zum Spiel lesen.