Wir spielen Nicktoons & The Dice of Destiny auf dem heutigen GR Live

HQ

Wenn du bereit bist, die Würfel zu rollen und dich mit deinen Lieblingscharakteren von Nicktoons in ein Fantasy-Land zu begeben, dann solltest du uns heute bei GR Live begleiten, denn wir schauen uns Nicktoons & The Dice of Destiny an.

Mit Charakteren aus der Vergangenheit und Gegenwart von Nicktoons, darunter SpongeBob, Timmy Turner, Leonardo, Katara, Jimmy Neutron und mehr, nehmen wir es in diesem Action-Adventure-RPG mit Fantasy-Kreaturen und -Charakteren auf.

Wie immer könnt ihr uns live auf der GR Live-Homepage oder über unsere Facebook-, YouTube- und Twitch-Seiten verfolgen. Wir streamen ab 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ, also schaut auf jeden Fall vorbei für ein bisschen Fantasy-Spaß.