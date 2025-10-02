News
Nicktoons & The Dice of Destiny
Wir spielen Nicktoons & The Dice of Destiny auf dem heutigen GR Live
SpongeBob, Leonardo, Timmy Turner und viele mehr helfen uns, uns durch eine Fantasiewelt zu kämpfen.
HQ
Wenn du bereit bist, die Würfel zu rollen und dich mit deinen Lieblingscharakteren von Nicktoons in ein Fantasy-Land zu begeben, dann solltest du uns heute bei GR Live begleiten, denn wir schauen uns Nicktoons & The Dice of Destiny an.
Mit Charakteren aus der Vergangenheit und Gegenwart von Nicktoons, darunter SpongeBob, Timmy Turner, Leonardo, Katara, Jimmy Neutron und mehr, nehmen wir es in diesem Action-Adventure-RPG mit Fantasy-Kreaturen und -Charakteren auf.
Wie immer könnt ihr uns live auf der GR Live-Homepage oder über unsere Facebook-, YouTube- und Twitch-Seiten verfolgen. Wir streamen ab 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ, also schaut auf jeden Fall vorbei für ein bisschen Fantasy-Spaß.
HQ