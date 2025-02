Wir spielen Monster Hunter: Wilds auf dem heutigen GR Live

HQ

Es ist fast an der Zeit, dass Capcom die Türen zum nächsten Kapitel der Monster Hunter -Serie öffnet. Das mit Spannung erwartete - und bereits gefeierte - Monster Hunter: Wilds erscheint bereits morgen, am 28. Februar, auf PC und Konsolen, aber wir bekommen einen Vorsprung, indem wir uns das Spiel in der heutigen GR Live ansehen.

Ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr GMT / 17:00 Uhr MEZ werde ich die Öffnungszeiten von Monster Hunter: Wilds alles auf der GR Live-Homepage moderieren und überprüfen. Schauen Sie vorbei, um einen ersten Eindruck davon zu erhalten, was ein paar Stunden später für alle verfügbar sein wird.

Andernfalls, wenn du auf der Suche nach mehr Monster Hunter: Wilds Inhalten bist, schau dir unbedingt unsere Video-Rezension des Spiels unten an.