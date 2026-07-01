Wir spielen Momento heute bei GR Live

Wir sind heute mit einer weiteren GR Live-Folge zurück, bei der ich ab der üblichen Zeit von 16:00 BST/17:00 CEST die Eröffnungsstunde von Fat Alien Cat und Nomo Studios Momento – alles auf der GR Live-Homepage – moderieren und anschauen werde.

Dieses Spiel gilt als gemütlicher Raumdekorateur, aber die große Wendung ist, dass die Gegenstände, die man platziert, und die Entscheidungen, die man trifft, sich letztlich über ein ganzes Leben hinweg abspielen und die Geschichte auf eigenartige und interessante Weise prägen.

Nachdem es Anfang Juni auf dem PC im Schatten gefallen ist, debütierte Memento kürzlich auf PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch 1 und 2. Wenn Sie also daran interessiert sind, was es zu bieten hat, können Sie derzeit Momento auf verschiedenen Plattformen spielen.