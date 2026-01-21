Wir spielen Mio: Memories in Orbit heute bei GR Live

HQ

Gestern hat der Entwickler Douze Dixiemes die Tür zu seinem neuen Metroidvania-Projekt namens Mio: Memories in Orbit geöffnet. Auf allen Plattformen haben wir bereits unsere engagierte Rezension des Spiels geteilt, in der wir von dem, was wir gesehen haben, unglaublich beeindruckt waren und dem Titel hohe Bewertungen gegeben haben. Falls du diese Rezension noch nicht gelesen hast, solltest du sie unbedingt hier finden.

Aber wenn du auch nach mehr Mio: Memories in Orbit -Inhalten suchst, schalte dich später heute auf der GR Live-Startseite für einen dedizierten Stream des Spiels an. Ab der etwas früheren Zeit von 15:00 GMT/16:00 MEZ, werde ich eine Stunde Action durchspielen, um zu sehen, wie es sich entwickelt.

Lasst euch diesen Vorgeschmack auf eines der wahrscheinlich besten Metroidvania-Spiele des Jahres nicht entgehen.