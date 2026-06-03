Wir spielen Mina the Hollower heute bei GR Live

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Es ist eine verrückt geschäftige Zeit im Jahr, um Videospiel-Fan zu sein, aber wenn du nach etwas mehr suchst, um dich inmitten der Vielzahl von Launches und Showcases zu unterhalten, sind wir heute Nachmittag mit einem weiteren GR Live-Stream zurück.

Ab der üblichen Zeit von 16:00 BST/17:00 MESZ werde ich Yacht Club Mina the Hollower moderieren und eine Stunde lang durchspielen, um zu sehen, wie das pixelige Abenteuer im Vergleich zu den bisherigen Entwicklungen des Entwicklers abschneidet, und das alles auf der GR Live-Homepage.

Schauen Sie unbedingt vorbei für einen Vorgeschmack auf das gefeierte Indie-Spiel, und für mehr zu Mina the Hollower Verpassen Sie nicht unsere vollständige Rezension und vergessen Sie auch nicht, unsere hilfreichen Waffen und den Thorne-Guide zu lesen.