Wir spielen Miasma Chronicles auf dem heutigen GR Live

Heute ist der weltweite Launch-Tag für den nächsten Titel des Entwicklers The Bearded Ladies. Das Team, das zuvor Mutant Year Zero: Road to Eden serviert hat, startet jetzt das taktische RPG Miasma Chronicles, wobei es sich um ein Spiel handelt, das die Spieler auffordert, sich als junger Mann Elvis und sein treuer Roboterbruder durch eine gefährliche postapokalyptische Welt zu wagen, um Antworten auf die seltsame Kraft zu finden, die das Land in der Welt zerrissen hat An erster Stelle steht die Miasma.

Mit dem Versprechen einer epischen Science-Fiction-Geschichte werde ich in die erste Stunde von Miasma Chronicles auf der heutigen GR Live springen, wo ich ab der etwas späteren Zeit von 17:00 Uhr BST / 18:00 Uhr MESZ versuchen werde, die Eröffnungsstunde des Titels durchzuspielen, alles auf der GR Live-Homepage.

Schaut auf jeden Fall vorbei, um die Action zu verfolgen, während sie sich entfaltet, und schaut euch auch das Gameplay für Miasma Chronicles unten an, um einen Vorgeschmack auf das zu bekommen, was euch erwartet.