Wir spielen Mia and the Dragon Princess auf der heutigen GR Live

Heute ist der weltweite Starttermin für das neueste FMV-Projekt des Entwicklers Wales Interactive. In diesem Spiel, das als Mia and the Dragon Princess bekannt ist, helfen die Spieler der Titelfigur bei der Entfaltung eines Geheimnisses, das sich über Jahrhunderte erstreckt und sich um einen Piraten dreht, der in der Zeit verloren gegangen ist.

Während Sie das Spiel heute auf PC, PlayStation, Xbox, Switch, iOS und Android spielen können, können Sie uns auch zur üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ auf der GR Live-Homepage besuchen, um eine Stunde des Spiels zu erleben, alles mit unserem eigenen Rebeca-Hosting.

Schauen Sie unbedingt vorbei, um die Action zu verfolgen, und schauen Sie sich auch den Launch-Trailer für das Spiel unten an.