Wir spielen Metroid Prime 4: Beyond heute bei GR Live

Heute ist der große Tag für viele Nintendo-Fans, denn Metroid Prime 4: Beyond ist endlich auf Switch 1 und 2 angekommen. Das Spiel, von dem die Fans seit Jahren schwärmen, ist erschienen, und angesichts dessen ist es nur richtig, dass wir es zum Thema der heutigen GR Live machen.

Zur üblichen Zeit um 16:00 GMT/17:00 MEZ auf der GR Live-Homepage werde ich das Projekt Retro Studios ' moderieren und durchspielen. Wir landen auf Viewros als Samus Aran und arbeiten uns dann methodisch durch die Welt, wobei wir unterwegs Upgrades aufnehmen.

Während Sie heute Nachmittag für einen Vorgeschmack auf das Gameplay einschalten können, sollten Sie für mehr zu Metroid Prime 4: Beyond unsere spezielle Rezension zum Spiel nicht vergessen.