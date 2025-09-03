Wir spielen Metal Gear Solid Delta: Snake Eater auf der heutigen GR Live

HQ

Letzte Woche wurden Metal Gear -Fans als Metal Gear Solid Delta: Snake Eater behandelt, die ihr Debüt auf PC, PS5 und Xbox Series X/S feierten. Der Titel ist ein glitzerndes Remake des beliebten Originals aus dem Jahr 2004, das auf Unreal Engine 5 aufbaut und eine beeindruckende Grafik verspricht, um das Spiel auf moderne Höhen zu heben.

Während ihr hier unsere vollständigen Gedanken zum Remake lesen könnt, um zu sehen, welche Teile wir geliebt haben und welche wir weniger geschätzt haben, könnt ihr mich auch später noch begleiten, um die erste Stunde des Spiels zu erleben.

Ja, zur üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ werde ich einen Teil von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater durchgehen, alles auf der GR Live-Homepage. Verpassen Sie nicht diesen Ausschnitt aus dem Beginn des berühmten Abenteuers von Naked Snake.