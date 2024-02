Wir spielen Lysfanga: The Time Shift Warrior auf dem heutigen GR Live

HQ

Vor kurzem hat der Entwickler Sand Door Studio seinen Action-Hack-and-Slash-Titel Lysfanga: The Time Shift Warrior vorgestellt. Im Spiel nutzen die Spieler die Kräfte der Zeit, um Klone von sich selbst zu erstellen, die ihnen helfen, riesige Horden von Feinden und Bedrohungen zu besiegen, und im Moment können Sie auf dem PC in das Spiel einsteigen.

Das ist genau das, was wir am heutigen GR Live tun werden, denn unsere eigene Rebeca wird die Eröffnungsstunde von Lysfanga: The Time Shift Warrior moderieren und durchspielen, und das alles auf der GR Live-Homepage ab der üblichen Zeit von 16:00 GMT / 17:00 MEZ.

Schauen Sie unbedingt vorbei, um die Action zu verfolgen, und vergessen Sie auch nicht, sich einen der Trailer des Spiels unten anzusehen.