Wir spielen Lumines Arise im heutigen GR Livestream

Später am Nachmittag sind wir mit einem weiteren GR Live -Stream zurück, in dem ich moderieren und meine Aufmerksamkeit auf das nächste Kapitel der Lumines-Serie von Entwickler Enhance richten werde. Von dem talentierten Team, das Tetris: Effect geliefert hat, ist dieses nächste Spiel als Lumines Arise bekannt und es ist ein auffälliges und rasantes Puzzlespiel, das gleichzeitig ein visuelles Spektakel sein soll.

Da der Start für heute geplant ist, in ein paar Stunden, könnt ihr mich später am Nachmittag auf der GR Live-Homepage für eine Stunde Lumines Arise Spaß begleiten, und das alles ab der üblichen Zeit von 16:00 GMT/17:00 MEZ.

Unsere vollständige Meinung zum Spiel findet ihr in unserer Rezension, die in Kürze erscheint!