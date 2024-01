Wir spielen Lil' Guardsman auf dem heutigen GR Live

Wir starten heute eine neue Woche mit GR Live Streams, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf Hilltop Studios ' neu vorgestelltes Projekt Lil' Guardsman richten. Dieses Spiel ist im Wesentlichen eine niedliche Version von Papers, Please, in der du als 12-jähriger Gardist die Aufgabe hast, den Wachschuppen einer großen Burg zu bemannen, wo du entscheiden musst, ob Elfen, Goblins und andere Arten von Charakteren in die Burgmauern gelassen werden sollen.

Ab der üblichen Zeit um 16:00 Uhr GMT / 17:00 Uhr MEZ wird unsere eigene Rebeca die Eröffnungsstunde des Titels moderieren und durchspielen, und das alles auf der GR Live-Homepage. Schauen Sie unbedingt vorbei, um die Action zu sehen und einen Vorgeschmack auf dieses entzückende Spiel zu bekommen.