Wir spielen Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name Gaiden: The Man Who Erased His Name auf der heutigen GR Live

Heute ist der weltweite Starttermin für Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: The Man Who Erased His Name, was bedeutet, dass die Spieler in wenigen Stunden wieder in die Fußstapfen des Yakuza-Veteranen Kazuma Kiryu schlüpfen können, um sein wahrscheinlich letztes Kapitel und seinen Ausflug als Serienprotagonist zu erleben.

Während wir das Spiel kürzlich rezensiert haben, werden wir uns das Spiel auch auf dem heutigen GR Live ansehen, wo unsere eigene Rebeca die Eröffnungsstunde des neuesten Like a Dragon-Titels moderieren und durchspielen wird, alles auf der GR Live-Homepage zur üblichen Zeit von 15:00 GMT / 16:00 MEZ.