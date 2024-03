Wir spielen Lightyear Frontier auf dem heutigen GR Live

HQ

Wenn du dich darauf gefreut hast, in einen fernen Teil des Universums zu fliegen, um dem Lärm zu entfliehen und dein Leben als kosmischer Bauer zu beginnen, dann wirst du bald in der Lage sein, genau das zu tun, denn Frame Break Lightyear Frontier wird am 19. März als Early-Access-Projekt debütieren.

Vor dieser Veröffentlichung erhalten wir jedoch einen frühen Blick auf das Spiel auf dem heutigen GR Live, wo unsere eigene Rebeca eine Stunde lang ihr eigenes außerirdisches Gehöft im Spiel erschaffen und starten wird, und zwar ab der üblichen Zeit von 16:00 GMT / 17:00 MEZ.

Schaut auf jeden Fall auf der GR Live-Homepage vorbei, um die Action zu verfolgen, während sie sich entfaltet, und schaut euch auch einen Trailer für das Spiel unten an, um einen Eindruck davon zu bekommen, was der Stream bieten wird.