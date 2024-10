Wir spielen Life is Strange: Double Exposure auf dem heutigen GR Live

HQ

Wir werden unsere Aufmerksamkeit auf eines der größten Spiele dieser Woche in der heutigen GR Live richten. Nach der gestrigen Veröffentlichung begeben wir uns nach Caledon University, um das nächste Kapitel in Max Caulfields Leben in Life is Strange: Double Exposure zu erleben.

Ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ werde ich Gastgeber sein und in die Rolle der talentierten Max schlüpfen, um den Fall des Mordes an ihrer Freundin Safi zu lösen, wobei ich wiederkehrende und neue übernatürliche Kräfte einsetzt. Sie können mich auf diesem Abenteuer von der GR Live-Homepage aus begleiten.

Und bevor es heute Nachmittag zum Stream kommt, könnt ihr auch unsere vollständigen Gedanken zu Double Exposure in unserem Rückblick hier lesen oder euch die Videoversion unten ansehen.