Wir spielen Layers of Fear auf dem heutigen GR Live

Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie Unreal Engine 5 das Horror-Genre wirklich ankurbeln kann, ist das Layers of Fear-Remake von Bloober Team ein großartiger Ausgangspunkt. Wie wir kürzlich in unserer Layers of Fear" target="_blank">Rezension des Spiels angemerkt haben, ist dieser Titel die meiste Zeit erschreckend, und um das zu beweisen, wird sich unsere eigene Rebeca in der heutigen GR Live ihren Ängsten stellen.

Ab der üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ wird Rebeca versuchen, die Eröffnungsstunde des Horrorspiels auf der GR Live-Homepage durchzuspielen. Schaut auf jeden Fall vorbei, um zu sehen, wie Rebeca aus der Haut fährt. Und für einen Vorgeschmack auf die Arten von Horror, die auf Lager sind, schaut euch unten einen Trailer zu Layers of Fear an.