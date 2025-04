Wir spielen Koira auf dem heutigen GR Live Einen Welpen retten, ihm ein paar Äpfel geben, was will man mehr an einem Mittwochnachmittag?

HQ Ein herzerwärmendes, handgezeichnetes Abenteuer erwartet uns heute in GR Live, wenn wir einen Blick auf Koira werfen, das neue Spiel von Studio Tolima und Don't Nod. Koira siehst du einen Welpen retten und mit ihm einige gesunde Abenteuer erleben. Du fütterst es mit Äpfeln und löst Rätsel auf dieser Reise mit deinem neu gefundenen Freund. Wenn du auf der Suche nach einer entspannten Art bist, den Nachmittag nach der Enthüllung von Nintendo Switch 2 zu verbringen, springen wir für eine Stunde Koira ein. Wie gewohnt könnt ihr den Stream ab 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ abrufen, und wir werden live auf unseren YouTube-, Twitch- und Facebook-Seiten sowie auf der GR Live-Homepage sein, die Sie über die Seite aufrufen können. Wenn Sie mehr von unseren ausführlichen Gedanken zu Koira lesen möchten, können Sie sich hier unseren Bericht über dieses gemütliche Abenteuer ansehen.