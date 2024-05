Wir spielen King Arthur: Legion IX auf dem heutigen GR Live

HQ

Wir werden heute Nachmittag im nächsten GR Live -Stream in das Fantasy-Land Avalon zurückkehren. In ein paar Stunden werden wir in King Arthur: Legion IX eintauchen, um zu sehen, wie sich die Strategieverfolgung entwickelt und wie sie die Erfahrung, die wir in King Arthur: Knight's Tale lieben gelernt haben, verbessert und verbessert.

Ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ wird unsere eigene Rebeca Gastgeber sein und versuchen, die erste Stunde des Spiels auf der GR Live-Homepage zu spielen.

Schauen Sie unbedingt vorbei, um die Action zu sehen, während sie sich entfaltet, und vergessen Sie auch nicht, unsere Rezension von King Arthur: Legion IX hier zu lesen oder sehen Sie sich unsere Video-Rezension unten an.