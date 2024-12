Wir spielen Indiana Jones and the Great Circle auf dem heutigen GR Live

HQ

Indiana Jones and the Great Circle ist erschienen und Machine Games' Hommage an den abenteuerlustigen Archäologen findet schnell ein Zuhause unter fröhlichen Spielern und Kritikern. Wir haben es in unserem Netzwerk-Test wirklich genossen, und jetzt werden wir es auf GR Live ausprobieren.

In dem Spiel begibt sich Indiana Jones auf die Suche nach einem Artefakt, hinter dem die Nazis her sind. Eigentlich ziemlich normale Kost für ein Indy-Abenteuer, aber anstatt ihm nur dabei zuzusehen, wie er sich seinen Weg bahnt, kannst du im Spiel als Indy spielen und zu Indy werden.

Wenn ihr sehen wollt, wie das Spiel ist und noch unschlüssig seid, könnt ihr von 16:00 Uhr GMT/17:00 Uhr MEZ aus eine Stunde lang am Stream von der GR Live-Homepage oder unseren YouTube/Twitch-Seiten teilnehmen.