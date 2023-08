Wir spielen Immortals of Aveum auf der heutigen GR Live

HQ

Letzte Woche, bevor der Wahnsinn der Gamescom begann, veröffentlichte Ascendant Studios sein Debütwerk mit dem Spiel Immortals of Aveum. In Anlehnung an diese Veröffentlichung werden wir heute als Teil unseres GR Live-Angebots in Immortals of Aveum einsteigen, was bedeutet, dass du, wenn du darauf gewartet hast, zu sehen, wie sich dieser Fantasy-Shooter entwickelt, später vorbeischauen kannst, um genau das zu sehen.

Ab der üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ werde ich die Eröffnungsstunde von Immortals of Aveum moderieren und durchspielen, alles auf der GR Live-Homepage.

Schauen Sie auf jeden Fall vorbei und vergessen Sie nicht, unsere Rezension des Spiels hier zu lesen, um eine tiefere Analyse des Debütprojekts zu erhalten.