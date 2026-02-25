Wir spielen heute die Demos des Steam Next Fest auf der GR Live

HQ

Die Veröffentlichungen sind diese Woche etwas trocken, abgesehen natürlich vom drohenden Schatten von Resident Evil Requiem, der morgen erscheinen wird. Zum Glück haben wir dank des Steam Next Fest, das diese Woche erscheint, eine Menge Spieledemos zum Ausprobieren.

Wir haben bereits fünf Demos heruntergeladen, und obwohl wir wahrscheinlich nicht alle in einer Stunde durchspielen, werden wir unser Möglichstes tun, um so viele Spiele wie möglich innerhalb des Zeitlimits abzuschließen. Man kann es sich fast wie eine Speedrunning-Herausforderung vorstellen, wenn man so will. Die Demos, die wir haben, sind: Replacementd, Primal Survival, Super Meat Boy 3D, Darwin's Paradox und No Vacation for an Executioner.

Manche groß, manche klein, wir sind sicher, sie werden alle großartig. Sie können an unserem Steam Next Fest Extravaganza ab der üblichen Zeit von 16:00 GMT/17:00 MESZ teilnehmen, und wir streamen auf der GR Live Homepage sowie auf unseren YouTube-, Twitch- und Facebook-Kanälen. Bis bald!