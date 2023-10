Wir spielen Hellboy Web of Wyrd auf dem heutigen GR Live

HQ

Nach einer kurzen Verzögerung in letzter Minute ist Hellboy Web of Wyrd nun gestartet und steht Fans der Comic-Figur zum Spielen zur Verfügung. Mit dem ikonischen Dämon, der die Aufgabe hat, einen vermissten Agenten zu finden, wird Hellboy in die seltsamen Tiefen des Wyrd gezogen, der voller Monster und tödlicher Widersacher ist.

Da Hellboy Web of Wyrd jetzt verfügbar ist, könnt ihr uns zur üblichen Zeit um 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ auf der GR Live-Homepage besuchen, um unsere eigene Rebeca zu sehen, wie sie versucht, zu überleben und den Wyrd zu erobern.

Und bis wir live gehen, sollten Sie auch unsere Gedanken zu Hellboy Web of Wyrd hier in unserer Rezension lesen.