Wir spielen Have a Nice Death auf der heutigen GR Live

Vor kurzem hat Have a Nice Death offiziell Early Access verlassen und debütierte in seiner Version 1.0. Da das Spiel jetzt auf PC und Nintendo Switch erhältlich ist, werden wir auf dem heutigen GR Live wieder in den Titel springen, um zu sehen, wie es sich als vollwertiges Produkt entwickelt.

Um die Action zu verfolgen, wie sie sich entfaltet, begebt euch zur üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ auf die GR Live-Homepage, um mit mir die Öffnungszeiten des jetzt vollständig verfügbaren Roguelike zu überprüfen.

Und bevor wir live gehen, sollten Sie sich auch einen Trailer für das Spiel unten ansehen, um zu sehen, was mich erwartet, wenn der Stream in ein paar Stunden beginnt.