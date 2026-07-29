Wir spielen Halo: Campaign Evolved heute bei GR Live

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Die Zeit ist gekommen, erneut das erste Abenteuer mit Master Chief zu erleben. Die ikonische Geschichte von Halo: Combat Evolved wurde erneut neu aufgelegt, diesmal als großflächige und glänzende Neuauflage mit Unreal Engine 5.

Während wir Ihnen kürzlich in unserer speziellen Rezension alles über unsere Zeit mit dem Spiel erzählt haben, können Sie, falls Sie sich fragen, ob Halo: Campaign Evolved Ihren Cent wert ist, später mitmachen, da wir das Spiel zum Thema der heutigen GR Live machen.

Ab der üblichen Zeit von 16:00 BST/17:00 MESZ werde ich die erste Stunde von Halo: Campaign Evolved – alles auf der GR Live-Homepage moderieren und durchspielen. Schauen Sie unbedingt vorbei, um einen Vorgeschmack auf intensive Schießereien und Action auf der Ringwelt zu bekommen.