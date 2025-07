Wir spielen Fretless auf dem heutigen GR Live

HQ

Nach unserer massiven World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic -Show gestern sind wir heute mit einem weiteren GR Live -Angebot zurück. Dieses Mal lassen wir Azeroth hinter uns und wenden uns stattdessen dem rockigen Pixel-RPG Fretless - The Wrath of Riffson von Ritual Studios zu, um die erste Stunde des Musikspiels zu erleben.

Ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ werde ich die Eröffnungsstunde von Fretless moderieren und durchspielen, alles auf der GR Live-Homepage. Sieh auf jeden Fall vorbei, um herauszufinden, ob dieses Indie-Juwel ein Spiel für dich ist.

Worum es in Fretless geht, ist die Geschichte eines Musikers, der versucht, die Harmonie in einer Welt wiederherzustellen, in der gierige Schurken die Musik korrumpieren, indem sie kreative Menschen mit seelenbindenden Verträgen an sich binden. Mit einer Reihe mächtiger Instrumente versucht der Held Rob, den abscheulichen Rick Riffson und seine Super Evil Metal Records Firma zu besiegen.